Інтерфакс-Україна
Події
18:45 09.11.2025

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських дронів та обстрілів в Дніпропетровській області - ОВА

1 хв читати
Одна людина постраждала внаслідок атаки російських дронів та обстрілів в Дніпропетровській області - ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина постраждала внаслідок атак ворожої артилерії і fpv-дронів у Нікопольському районі, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Телеграм в неділю.

"Протягом дня противник бив по двох районах області. На райцентр і Червоногригорівську громаду Нікопольщини скерував FPV-дрони й важку артилерію. Постраждала 83-річна жінка. У неї осколкове поранення та множинні садка. Вона під наглядом лікарів. Серед пошкодженого 5 приватних будинків і заправка. Понівечена господарська споруда, ще одна знищена", - написав Гайваненко у телеграм-каналі. 

Також він повідомив про руйнування закладу освіти у Синельниківському районі внаслідок атаки російських КАБів.

Теги: #дніпропетровщина #гайваненко #обстріл

