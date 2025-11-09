На Херсонщині поранень дістали п'ятеро цивільних через російські атаки

У неділю, 9 листопада 2025 року, армія РФ вкотре атакувала населені пункти Херсонщини артилерійською та мінометною зброєю, а також дронами, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів поранень дістало п'ятеро цивільних", - йдеться у дописі у телеграм.

Всі постраждалі травмувалися у Херсоні. Троє чоловіків та жінка - від наслідків артилерійських обстрілів, та ще одна жінка – через скид вибухівки з дрона, уточнили в прокуратурі.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, гаражі та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.