12:08 09.11.2025

В Україні задощить, температура повітря у найближчі дні значно не зміниться

В Україні, в понеділок, 10 листопада, невеликі (в західних та північних областях місцями), в південних та більшості центральних областей вночі помірні дощі.

Вночі та вранці в Україні, крім північної частини, туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у західних областях 1-6°; вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У Києві у понеділок місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 листопада найвища температура вдень була 19,6 в 2010р., найнижча вночі -12,2 в 1897р.

У вівторок, 11 листопада, в Україні помірні дощі, у центральних, вночі і в більшості південних областей, вдень на півночі Лівобережжя місцями значні дощі.

Вночі та вранці в Україні місцями туман.

Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях 1-6° тепла; вдень 6-11°, на півдні та сході країни 10-15°.

У Києві у вівторок дощ. Вітер північно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

