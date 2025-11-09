Інтерфакс-Україна
Події
09:11 09.11.2025

Білий дім спростував заяву Будапешта про безстрокове звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російських енергоносіїв

Адміністрація президента США Дональда Трампа заперечила твердження Будапешта про нібито безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій на імпорт російської нафти та газу, наголосивши, що виняток діятиме лише один рік, повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

Розбіжності у трактуванні домовленостей виникли після візиту угорської делегації до Вашингтона. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook оголосив про повний успіх переговорів.

"Прем'єр-міністр чітко заявив. Він погодився з президентом США, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій", – написав він у Facebook.

Однак представник Білого дому в коментарі агентству Reuters спростував ці заяви, уточнивши, що виняток діятиме "лише протягом одного року".

За словами американського чиновника, домовленість передбачає також зобов'язання Будапешта диверсифікувати енергетичні закупівлі, зокрема, імпортувати американський скраплений природний газ на суму близько $600 мільйонів США.

Орбан зустрівся з Трампом у Білому домі в п'ятницю на першій двосторонній зустрічі з моменту повернення республіканця до влади та пояснив, чому його країні потрібно використовувати російську нафту в той час, коли Трамп тисне на Європу, щоб вона припинила це робити.

Виступаючи у Вашингтоні після зустрічі, Орбан також повідомив, що звільнення від санкцій поширюється на імпорт енергоносіїв через газопровід "Турецький потік" та нафтопровід "Дружба".

"Не існує жодних санкцій, які б обмежували постачання Угорщині цими маршрутами або робили їх дорожчими. Цей виняток є універсальним і не має часових обмежень", – сказав угорський прем'єр.

Позиція Угорщини щодо збереження енергетичних зв'язків з Росією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році неодноразово викликала критику з боку її союзників по Європейському Союзу та НАТО.

За даними Міжнародного валютного фонду, у 2024 році 74% газу і 86% нафти, закуплених Угорщиною, постачалися з Росії.

Як повідомлялося, Угорщина ще один рік зможе уникати санкцій США за використання російської нафти і газу.

Теги: #орбан #трамп #зустріч #білий_дім

