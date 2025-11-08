Сибіга про ворожу атаку енергетики: це були добре сплановані удари РФ

Фото: https://www.facebook.com

Це були добре сплановані удари РФ, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга щодо ударів по українським підстанціям.

"Під час сьогоднішніх атак Росія знову обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі", - написав він в соцмережі Х.

"Ми закликаємо до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на ці неприйнятні ризики", - додав він.

Сибіга також закликав всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію, вимагати від Росії припинення безрозсудних атак на ядерну енергетику, які ризикують призвести до катастрофічного інциденту.

"Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити свій ядерний шантаж", - підкреслив глава МЗС.

Як повідомлялося, Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника знешкодили 415 цілей противника, зокрема 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та 9 ракет різних типів, зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях.