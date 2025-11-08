Інтерфакс-Україна
Події
16:53 08.11.2025

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

2 хв читати
DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення
Фото: DeepState

Ворог продовжує тактику "просочення" у Покровську, втім, у Мирнограді існує загроза оперативного оточення Сил оборони, про це йдеться в аналізі ситуації, що склалася у агломерації від OSINT-проєкту DeepState.

"Триває інфільтрація противника в Покровськ, де здійснюється як його фіксація практично в усіх точках міста, так і його знищення. Кацапи активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладанні в цілому будь-якої логістики. Одночасно з цим, противник намагається затягнути свої міномети, щоб взяти під більш щільний вогонь логістику", - йдеться у повідомленні аналітиків у Телеграмі.

За їх словами, наразі нема загрози оточення Покровську, проте існує загроза оперативного оточення Мирноградської агломерації, де перебувають бійці Сил оборони України.

"Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Так само під загрозою є і вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців СОУ. Наразі противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке", - пишуть дослідники.

Зазначається, що в агломерації практично відсутня нормальна логістика, оскільки існує загроза ударів БпЛА, мінування, встановлення інженерних перешкод та фізичного контакту з противником.

"Важливими питаннями, в першу чергу для Мирнограду є — як утримувати позиції без нормальної логістики, як проводити ротації та як здійснювати відхід сил в разі критичності ситуації. Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ "відновити", зокрема, населені пункти, які перебувають під контролем ворога. Поки угрупуванню в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але невдовзі це стане неможливим без нормального доступу логістики, яка мала б забезпечувати місто. А ключем до цього великого міста є на сьогодні Покровськ, який щодня поглинається ворогом", - наголосили у DeepState.

Як повідомлялось, російські окупанти мали просування в район сіл Біла Гора та Плещіївка Краматорського району Донецької області, а також біля села Козацьке (кол. Московське) на південний схід від Мирнограду Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState у суботу.

"Ворог просунувся поблизу Білої Гори, Плещіївки та Козацького", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту.

Таким чином, окупанти розширили зону контролю у Донецькій області на 14,5 кв км.

Теги: #покровськ #deepstate #мирноград

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 08.11.2025
Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState

16:28 07.11.2025
У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

14:40 07.11.2025
У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

18:34 06.11.2025
"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

14:29 06.11.2025
Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

21:05 05.11.2025
Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

13:29 05.11.2025
Окупанти захопили 23 кв. км за добу, переважно в районі Мілового на Харківщині, звільнено 3 кв. км - DeepState

Окупанти захопили 23 кв. км за добу, переважно в районі Мілового на Харківщині, звільнено 3 кв. км - DeepState

21:24 04.11.2025
Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

21:08 04.11.2025
Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

ОСТАННЄ

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

В Тернополі з вікна обласного ТЦК випав чоловік

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

П'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу на Київщині

Держмитслужба попередила про тимчасову зупинку оформлення громадян та ТЗ на ПП України

Зеленський: Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА