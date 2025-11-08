DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Фото: DeepState

Ворог продовжує тактику "просочення" у Покровську, втім, у Мирнограді існує загроза оперативного оточення Сил оборони, про це йдеться в аналізі ситуації, що склалася у агломерації від OSINT-проєкту DeepState.

"Триває інфільтрація противника в Покровськ, де здійснюється як його фіксація практично в усіх точках міста, так і його знищення. Кацапи активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладанні в цілому будь-якої логістики. Одночасно з цим, противник намагається затягнути свої міномети, щоб взяти під більш щільний вогонь логістику", - йдеться у повідомленні аналітиків у Телеграмі.

За їх словами, наразі нема загрози оточення Покровську, проте існує загроза оперативного оточення Мирноградської агломерації, де перебувають бійці Сил оборони України.

"Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Так само під загрозою є і вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців СОУ. Наразі противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке", - пишуть дослідники.

Зазначається, що в агломерації практично відсутня нормальна логістика, оскільки існує загроза ударів БпЛА, мінування, встановлення інженерних перешкод та фізичного контакту з противником.

"Важливими питаннями, в першу чергу для Мирнограду є — як утримувати позиції без нормальної логістики, як проводити ротації та як здійснювати відхід сил в разі критичності ситуації. Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ "відновити", зокрема, населені пункти, які перебувають під контролем ворога. Поки угрупуванню в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але невдовзі це стане неможливим без нормального доступу логістики, яка мала б забезпечувати місто. А ключем до цього великого міста є на сьогодні Покровськ, який щодня поглинається ворогом", - наголосили у DeepState.

Як повідомлялось, російські окупанти мали просування в район сіл Біла Гора та Плещіївка Краматорського району Донецької області, а також біля села Козацьке (кол. Московське) на південний схід від Мирнограду Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState у суботу.

"Ворог просунувся поблизу Білої Гори, Плещіївки та Козацького", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту.

Таким чином, окупанти розширили зону контролю у Донецькій області на 14,5 кв км.