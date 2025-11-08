Інтерфакс-Україна
Події
13:51 08.11.2025

Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

1 хв читати
Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

У неділю, 9 листопада, вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень на Правобережжі невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7°, на півдні до 10° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°.

У Києві 9 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 9 листопада найвища температура вдень була  17,8 в 2010р., найнижча вночі  -15,0 в 1888р.

У понеділок, 10 листопада, невеликий дощ (на заході та півночі країни місцями). Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у Карпатах 0-5° тепла, вдень 9-14°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві 10 листопада місцями невеликий дощ, вітер західний, 3-8 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 07.11.2025
Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

12:51 06.11.2025
Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

Доволі тепла осіння погода без опадів збережеться в Україні найближчі два дні

12:28 05.11.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

Найближчі дні в Україні будуть теплими, без опадів, вночі та вранці туман

12:51 03.11.2025
Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

Дощі пройдуть днями у більшості областей України, без суттєвого похолодання

12:33 02.11.2025
На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

13:44 30.10.2025
В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

В Україні у п'ятницю невеликі дощі, в суботу переважно без опадів

12:42 29.10.2025
Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

13:28 27.10.2025
В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

13:06 25.10.2025
Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

Дощова погода очікується у низці областей України ближчими днями

13:35 24.10.2025
В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

В Україні в суботу дощитиме, в неділю - переважно без опадів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

П'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу на Київщині

Держмитслужба попередила про тимчасову зупинку оформлення громадян та ТЗ на ПП України

Зеленський: Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

США не поїдуть на саміт G20 у ПАР

Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Навроцького про зміни в наданні допомоги українцям – ЗМІ

На Київщині введено екстрені відключення світла, графіки не діють

У Краматорському районі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини через обстріл ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА