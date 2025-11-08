Найближчі два дні в Україні буде прохолодно, місцями дощі

У неділю, 9 листопада, вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень на Правобережжі невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7°, на півдні до 10° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°.

У Києві 9 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 листопада найвища температура вдень була 17,8 в 2010р., найнижча вночі -15,0 в 1888р.

У понеділок, 10 листопада, невеликий дощ (на заході та півночі країни місцями). Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у Карпатах 0-5° тепла, вдень 9-14°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві 10 листопада місцями невеликий дощ, вітер західний, 3-8 м/с, температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.