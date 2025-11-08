У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

Фото: ДСНС

У Дніпрі, де ворог влучив безпілотником у житловий будинок, вже двоє загиблих, та 11 постраждалих, серед яких двоє дітей, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомляв про 12 постраждалих та двох загиблих.

За даними МВС, тіло другої жертви - жінки рятувальники вилучили з-під завалів. "Постраждали 11 людей, серед них 2 дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі.