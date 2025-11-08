Інтерфакс-Україна
Події
11:46 08.11.2025

У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей

1 хв читати
У Дніпрі серед постраждалих від влучання безпілотником двоє дітей
Фото: ДСНС

У Дніпрі, де ворог влучив безпілотником у житловий будинок, вже двоє загиблих, та 11 постраждалих, серед яких двоє дітей, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомляв про 12 постраждалих та двох загиблих.

За даними МВС, тіло другої жертви - жінки рятувальники вилучили з-під завалів. "Постраждали 11 людей, серед них 2 дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі.

 

Теги: #дніпро #діти #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 08.11.2025
У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

У Дніпрі вже троє загиблих через російську атаку - мер

10:37 08.11.2025
У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

09:21 08.11.2025
У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

У Дніпрі ще двоє людей не виходять на звʼязок із рідними, йдуть пошуки

06:36 08.11.2025
Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

Одна людина загинула і десятеро постраждали внаслідок масованої російської атаки в Дніпрі - ДСНС

02:30 08.11.2025
Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

00:49 08.11.2025
Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

22:42 07.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

20:40 07.11.2025
Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

18:42 07.11.2025
Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

17:03 07.11.2025
Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

ВАЖЛИВЕ

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

У Дніпрі вже двоє загиблих та 12 постраждалих

Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет - Зеленський

РФ завдала дев'ятого з початку жовтня важкого удару по газових об'єктах України – очільник "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

На Київщині введено екстрені відключення світла, графіки не діють

У Краматорському районі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини через обстріл ворога

Двоє людей загинули на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів за добу

Справа про загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині: повідомлено про підозру командиру

На Полтавщині через нічну атаку РФ пошкоджено майно трьох підприємств критичної інфраструктури

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

Міненерго: Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Свириденко: На Полтавщині, Харківщині та Київщині пошкоджено декілька великих енергообʼєктів

ССО в Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" і склад боєприпасів

Аварійні відключення електроенергії введено у кількох регіонах України - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА