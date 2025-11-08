Інтерфакс-Україна
Події
02:30 08.11.2025

Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

1 хв читати

Семеро людей постраждали, за попередньою інформацією, внаслідок влучання російського БпЛА в багатоповерхівку у Дніпрі, повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі станом на 02:23 суботи.

"У Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка. Зруйновані декілька квартир. Виникла пожежа. Попередньо, 7 постраждалих. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років. Інформація уточнюється", - написав Гайваненко у Телеграм.

Також він повідомив про наслідки атак у області: займання приватного будинку у Самарівському районі, ушкодження магазину в Павлограді, пошкодження інфраструктури у Синельниківському районі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/25462

Теги: #дніпро #постраждалі #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:49 08.11.2025
Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

Російський дрон поцілив к багатоповерхівку у Дніпрі

23:17 07.11.2025
Об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області пошкоджено внаслідок атаки російських ударних дронів – ОВА

Об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області пошкоджено внаслідок атаки російських ударних дронів – ОВА

22:42 07.11.2025
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

21:54 07.11.2025
Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

18:42 07.11.2025
Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

17:03 07.11.2025
Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

Дніпро запровадив мораторій на російськомовний контент

16:50 07.11.2025
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

08:24 07.11.2025
РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

08:22 07.11.2025
Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

Ворог укотре атакував енергоінфраструктуру Одещини

06:57 07.11.2025
Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

Російські БпЛА продовжують атакувати громади Сумщини

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

Уряд на Раді безбар'єрності ухвалив рішення, які посилюють доступність послуг людям з обмеженими можливостями

Четверо постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по передмістю Харкова

Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

Зеленський зустрівся з діячами культури

Зеленський звільнив з посад заступників секретаря РНБО Демедюка та Кононенка

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА