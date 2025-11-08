Попередньо семеро постраждалих, в тому числі двоє дітей, внаслідок влучання ворожого дрона в багатоповерхівку у Дніпрі – ОВА

Семеро людей постраждали, за попередньою інформацією, внаслідок влучання російського БпЛА в багатоповерхівку у Дніпрі, повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі станом на 02:23 суботи.

"У Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка. Зруйновані декілька квартир. Виникла пожежа. Попередньо, 7 постраждалих. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років. Інформація уточнюється", - написав Гайваненко у Телеграм.

Також він повідомив про наслідки атак у області: займання приватного будинку у Самарівському районі, ушкодження магазину в Павлограді, пошкодження інфраструктури у Синельниківському районі.

