22:42 07.11.2025

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харківській області зросла до 5 - поліція

Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Коротичу Пісочинської громади Харківської області зросла з 4 до 5, серед них працівник поліції, який перебував на службі.

"Усіх постраждалих госпіталізовано", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, внаслідок авіаудару пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів. На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. 

