Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Фото: https://t.me/ermaka2022

Україні вдалося повернути ще одного юнака з тимчасово окупованої території у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив у п'ятницю ввечері очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Після того як хлопцю виповнилося 18 років, його родина була змушена переховувати сина, щоб окупанти не забрали його до російської армії. Кожен день перетворився на страх і очікування обшуків — російські військові ходили по домівках, розшукуючи юнаків призовного віку. Зрештою родина зважилася на ризикований виїзд. Завдяки підтримці волонтерів родина пройшла цей небезпечний шлях і тепер уже на вільній території України", - написав він у Телеграмі.

Єрмак повідомив, що родина отримує необхідну допомогу й поступово повертається до мирного життя.

Він подякував команді Helping to Leave за сприяння у порятунку родини.