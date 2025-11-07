Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Внаслідок російських обстрілів двоє людей загинуло та ще шестеро зазнали поранень, є руйнування житла та інфраструктури, повідомляє у п'ятницю Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 07 листопада 2025 року армія рф атакувала населені пункти Херсонщини артилерією, зокрема реактивною, та дронами. Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих обстрілів двоє цивільних загинуло та шестеро дістали поранень. Травми, несумісні з життям, через артилерійський обстріл отримав житель Херсона. У селищі Нововоронцівка чоловік загинув через атаку безпілотника", - вказується у повідомленні у Телеграмі.

За даними правоохоронців, протягом дня від російської агресії постраждало також троє жителів обласного центру, один у Білозерці та двоє у Нововоронцівці.

За інформацією прокуратури, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, заклад системи охорони здоров’я, гаражі та автотранспорт.