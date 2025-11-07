Інтерфакс-Україна
Події
16:41 07.11.2025

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Фото: https://apnews.com

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом буде порушувати питання закупівлі російської енергетики, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я також впевнений, що прем'єр-міністр Угорщини буде піднімати питання енергетичні. Всі розуміють наслідки санкцій Євросоюзу, і особисто президента Трампа по енергетичних кампаніях", - сказав Зеленський під час брифінгу в п’ятницю.

Теги: #рф #орбан #трамп #зустріч #енергетика

