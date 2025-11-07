Інтерфакс-Україна
Події
09:40 07.11.2025

Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про переговори щодо купівлі ракет "Томагавк" та різних типів інших ракет далекої та малої дії після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не хоче передавати їх, повідомляє Bloomberg у п’ятницю.

"Це не лише "Томагавки", а й різні типи інших ракет далекого та малого радіуса дії, і я можу лише сказати, що це досить позитивно", – сказала Стефанішина в інтерв’ю програмі "Баланс сил" на Bloomberg TV.

За її словами, "обговорення все ще триває, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більшої кількості військових можливостей у США".

На запитання про неодноразові російські атаки на енергетичну інфраструктуру України протягом останніх тижнів Стефанішина відповіла: "Це, безумовно, дуже важкий період для України".

Вона наголосила, що Україна працює над забезпеченням більшої кількості можливостей протиповітряної оборони, і що будь-яка відмова тиснути на РФ буде розглядатися як "те, що дає їм зелене світло для розширення своїх можливостей". "Ми наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити Україну більшою кількістю можливостей протиповітряної оборони… Ми можемо пережити цю зиму та ще одну зиму, але це не означає, що це правильно", – сказала Стефанішина.

Теги: #україна #ракети #сша

