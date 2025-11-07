Інтерфакс-Україна
08:35 07.11.2025

Ворог атакував Херсонщину, десять людей постраждали, з них одна дитина

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали 10 людей, з них одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 10 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Інженерне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Берегове, Велетенське, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, господарчу споруду, приватні автомобілі, автобус та газопровід.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

