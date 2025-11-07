08:24 07.11.2025
РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений
Фото: Вікіпедія
Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.
"Ворог продовжував бити по Нікопольщині. Застосував FPV-дрони та артилерію", - написав він у телеграмі.
Він зазначив, що ворог поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Зайнявся приватний будинок. Ще одна оселя та лінія електропередач пошкоджені.
За словами Гайваненка, внаслідок атаки на Томаківську громаду вчора надвечір постраждав 60-річний чоловік