08:24 07.11.2025

РФ продовжує обстріли Нікопольщини, є поранений

Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог продовжував бити по Нікопольщині. Застосував FPV-дрони та артилерію", - написав він у телеграмі.

Він зазначив, що ворог поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Зайнявся приватний будинок. Ще одна оселя та лінія електропередач пошкоджені.

За словами Гайваненка, внаслідок атаки на Томаківську громаду вчора надвечір постраждав 60-річний чоловік

 

