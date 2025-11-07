Інтерфакс-Україна
Події
05:46 07.11.2025

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США домовились посилити співпрацю в енергетиці та підтвердили відданість диверсифікації поставок газу до Європи, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів, повідомила пресслужба Міненерго.

"Високопоставлені представники урядів України, Литви, Польщі, Словаччини та Сполучених Штатів зустрілися на полях 6-ї Міністерської зустрічі партнерства для трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) в Афінах (Греція)", - йдеться в повідомленні.

Україну на засіданні представляв заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Як повідомляється, учасники засідання обговорили можливості збільшення поставок американського LNG до Європи через термінали імпорту LNG та FSRU у Балтійському морі.

Колісник наголосив, що P-TEC – ключова платформа для зміцнення енергетичного мосту між Європою та Північною Америкою. Україна, як частина Європейського енергетичного співтовариства, активно інтегрується в трансатлантичні ініціативи, спрямовані на зміцнення безпеки, сталий розвиток та декарбонізацію.

"Розвиток інфраструктури для отримання та транспортування зрідженого природного газу є критичним фактором стабільності європейської енергетичної системи в умовах політичної турбулентності. Співпраця з країнами ЄС (Польщею, Словаччиною, Литвою) у сфері та зберігання газу є стратегічно важливою для України в контексті розвитку її енергетичної системи та підвищення її стійкості", - зазначив він.

Зазначається, що за результатами зустрічі Литва, Польща, Словаччина, Україна та США підтвердили свою відданість диверсифікації поставок газу до Європи, зменшенню залежності від російських джерел та зміцненню регіональної енергетичної стійкості. США підтвердили свою готовність сприяти постачанню американського ЗПГ для досягнення цих стратегічних цілей.

Заступник міністра енергетики спільно з головою правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Корецьким також провели переговори з представниками Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) та Експортно-імпортного банку США (EXIM Bank).

"Обговорили можливі фінансові інструменти для залучення додаткових обсягів американського газу, щоб забезпечити як поточні, так і довгострокові потреби України. Мали продуктивну розмову з Джошуа Вольцем, Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy, щодо підтримки України, заміщення російських енергоресурсів з Європи та спільних інвестиційних проєктів в межах двостороннього партнерства. Скоординували позиції та подальші спільні дії для зміцнення енергетичної безпеки України та всього регіону з генеральною директоркою з питань енергетики Європейської Комісії Дітте Юул Йоргенсен", - йдеться в повідомленні.

Також на полях P-TEC провели низку робочих зустрічей з виробниками, трейдерами та експортерами американського LNG, представниками урядів європейських країн. Обговорили довгострокове стратегічне партнерство в межах диверсифікації поставок енергоресурсів.

