18:35 06.11.2025

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні
Уряд на засіданні в середу, 5 листопада, затвердив постанову про пілот політики "Гроші ходять за вчителем", повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Це ще один крок для збільшення можливостей професійного розвитку педагогів та зручніших умов підвищення кваліфікації. Пілот дасть можливість протестувати новий механізм фінансування підвищення кваліфікації перед його повноцінним впровадженням", - написав міністр на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що до участі в пілоті можуть приєднатися директори, заступники й учителі, які працюють з 7–9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи. Реєстрація для участі в пілоті розпочнеться в грудні. Учасники зможуть обрати курс підвищення кваліфікації та оплатити його державним коштом за оновленим механізмом упродовж лютого–листопада 2026 року та пройти ці курси впродовж календарного року.

"У межах політики "Гроші ходять за вчителем" кошти надходитимуть безпосередньо на віртуальний рахунок педагога, і саме він вирішуватиме, у кого навчатися та які курси обрати. Це означає – менше бюрократії, більше можливостей вибору за державний кошт того курсу, який насправді цікавий та потрібний педагогу. Важливо, що політика не збільшує кількість обов’язкових годин підвищення кваліфікації – залишається 150 годин за 5 років", - наголосив Лісовий.

Крім того, уряд ухвалив рішення про реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти в Центр забезпечення освіти. Установа відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення закладів освіти та органів у сфері освіти, зокрема за друк і доставлення підручників та навчально-методичної літератури для учнів і педагогів.

Частину функцій ІМЗО раніше передано іншим установам: Українському інституту розвитку освіти – експертиза, апробація та конкурс підручників, Малій академії наук України – організація учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів. Діяльність Центру забезпечення освіти здійснюватиметься в межах наявного фінансування, без додаткових витрат із держбюджету.

"Продовжуємо роботу над розвитком системи освіти, що відповідатиме потребам усіх учасників освітнього процесу та забезпечуватиме якісний розвиток для учнів і педагогів", - резюмував міністр.

Теги: #школи #пілотний_проект

