11:35 06.11.2025

На Донеччині 10 людей зазнали поранень через російські обстріли

Фото: Нацполіція

За минулу добу окупаційні війська РФ завдали 1 755 ударів по лінії фронту та житловому сектору, через обстріли десятеро людей зазнали поранень, повідомляє у четвер Національна поліція.

"На Краматорськ росіяни скинули три бомби "КАБ-250" – поранили шістьох цивільних осіб, пошкодили адмінбудівлю ДСНС, 2 адмінбудівлі підприємств, транспорт ДСНС, 25 цивільних авто. По Слов’янську ворог поцілив двома БпЛА "Гранат-4" – троє людей зазнали поранень. Костянтинівку армія рф атакувала 5 бомбами "КАБ-500" і "КАБ-250", дронами, артилерією. Є поранений", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Загалом руйнувань зазнали 72 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків.

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Гришине, Іллінівка, Надія, Новомиколаївка.

