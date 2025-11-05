Інтерфакс-Україна
21:43 05.11.2025

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожими БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

"За допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Медики діагностували у нього гостру реакцію на стрес. Також внаслідок ворожого удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаражу", - написав Синєгубов у Телеграм.

Раніше він повідомляв про чотирьох постраждалих, в тому числі – десятирічну дитину.

 

