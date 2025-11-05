Інтерфакс-Україна
Події
21:05 05.11.2025

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

1 хв читати
Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку у Покровську, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді військових і керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

"Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент також зауважив, що необхідні результати є і в інших підрозділах, які воюють на цьому напрямку, зокрема, у ГУР і операторів Сил безпілотних систем.

 

Теги: #покровськ #ситуація #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:52 05.11.2025
Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

18:58 05.11.2025
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

18:12 05.11.2025
Зеленський і президент Сербії обговорили євроінтеграцію країн

Зеленський і президент Сербії обговорили євроінтеграцію країн

17:44 05.11.2025
Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

16:35 05.11.2025
Нова прем’єр-міністерка Японії у першій розмові із Зеленським запевнила у продовженні підтримки України

Нова прем’єр-міністерка Японії у першій розмові із Зеленським запевнила у продовженні підтримки України

14:23 05.11.2025
В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

13:54 05.11.2025
Зеленський запросив премʼєр-міністерку Японії відвідати Україну

Зеленський запросив премʼєр-міністерку Японії відвідати Україну

01:50 05.11.2025
Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян ще на 12 напрямках, 144 боєзіткнень за добу - Генштаб

00:18 05.11.2025
Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

22:47 04.11.2025
Зеленський заслухав доповідь командувача СБС Бровді

Зеленський заслухав доповідь командувача СБС Бровді

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

Розпочато підготовче засідання суду у справі Шабуніна - спецпрокуратура

"Укрзалізниця" обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області

Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

ЄС оновлює кліматичний внесок із додатковою метою на 2035 рік

Кількість жертв тайфуну "Калмаегі" на Філіппінах перевищила 110

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

На Чернігівщині через ворожий удар знеструмлено декілька громад

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА