Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку у Покровську, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді військових і керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

"Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент також зауважив, що необхідні результати є і в інших підрозділах, які воюють на цьому напрямку, зокрема, у ГУР і операторів Сил безпілотних систем.