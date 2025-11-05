Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

У Богодухові внаслідок влучання російського безпілотника в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На місці працюють підрозділи ДСНС", -написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також уточнив, що серед чотирьох постраждалих у трьох (33-річної та 53-річної жінок, а також 10-річної дівчинки) - гостра реакція на стрес. 43-річний чоловік отримав вибухову травму і був госпіталізований.