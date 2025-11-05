"Укрзалізниця" обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області

"Укрзалізниця" (УЗ) тимчасово обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області, повідомив у середу голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Важке, але важливе рішення заради збереження життів прийняли спільно з Укрзалізницею – тимчасово обмежуємо рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення продиктоване безпековими чинниками, тож пасажири всіх 5 поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення щодо кінцевої станції в застосунку УЗ безпосередньо в день відправки", - написав він у Телеграмі.

Також Філашкін повідомив, що тимчасове обмеження стосується також і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

За його словами, наразі організовується рух автобусних шатлів між Краматорськом-Слов'янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Рух поїздів буде відновлено, щойно це стане можливим.

В телеграм-каналі УЗ повідомили, що провідники поїздів та працівники вокзалів допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжуватимуть під час пересадки.

"Безпека пасажирів — наш головний пріоритет. Ми уважно стежимо за ситуацією і відновимо рух, щойно це стане можливим", - наголосили в УЗ.