Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

"Обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об’єктами. Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, своєю чергою Наусєда запропонував Україні підтримку щодо газу. Лідери домовилися, що команди працюватимуть.

Також Зеленський і Наусєда узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Наші воїни лінію оборони тримають усупереч російським наративам у медіа", - наголосив Зеленський.