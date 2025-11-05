Інтерфакс-Україна
Події
14:23 05.11.2025

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ Донецької області, та протидію спробам груп ворожої піхоти закріпитися в місті.

"Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Оточення наших підрозділів та частин немає… В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто", - йдеться в повідомленні.

Лише за минулу добу в районі Покровська українські військовослужбовці ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено, знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

"Загалом, з початку тижня, на покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється продовження добропільської операції на північних захід від Покровська. "Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² - зачищено від ДРГ противника", - розповіли в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #покровськ #сили_оборони

