13:54 05.11.2025

Зеленський запросив премʼєр-міністерку Японії відвідати Україну

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, привітав її з початком роботи на посаді та запросив відвідати Україну.

"Поінформував пані премʼєр-міністерку й про дипломатичну ситуацію та можливості ефективного тиску на Росію заради її примусу до реальної дипломатії та закінчення війни. Запросив пані премʼєр-міністерку відвідати Україну. Впевнений, що Україна і Японія мають ще більш значний простір для співпраці, ніж є зараз. І дуже сподіваємось на спільні результати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також сторони обговорили шляхи об’єднання зусиль для збільшення безпеки та розвитку регіонів. Президент подякував Японії за незмінну допомогу і принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення.

"Ми однаково розуміємо, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі, і готові працювати разом, щоб розвивати найбільш сильні технології для захисту життя, зважаючи на зміни й виклики, які принесла ця війна", - зауважив президент.

Крім того, він поінформував премʼєр-міністерку про наміри України розвивати контрольований експорт зброї і будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасної зброї, і про потребу в зміцненні ППО для захисту життя в містах і енергетичної інфраструктури.

"Дуже цінуємо готовність Японії і пані премʼєр-міністерки допомогти нам в енергетичній сфері відповідним обладнанням. Це допоможе нашим містам і громадам цієї зими. Звісно, ми зацікавлені і в збільшенні співпраці з Японією для відбудови та відновлення", - наголосив глава держави.

