До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Українська сторона в межах ініціативи Bring Kids Back UA повернула ще вісім дітей та підлітків з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"11-річний хлопчик чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи. 18-річному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік. 17-річний підліток і його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Серед повернених також 21-річний хлопець, якого окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством, -зазначив Єрмак.

"Тепер усі діти у безпеці – вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя", - наголосив він.