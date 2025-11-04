Інтерфакс-Україна
Події
15:17 04.11.2025

Американська зброя в межах PURL вже надходить в Україну, ініціатива буде продовжуватися - старший представник НАТО

Ініціатива щодо закупівлі американської зброї для України PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) буде продовжуватися, і стане важливим елементом покриття оборонних потреб Києва на наступний рік, заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.

Про це він заявив у вівторок на заході щодо моделювання Ради Україна–НАТО в межах проєкту "Молодь без кордонів: разом у НАТО", який реалізує ГО "АНТС".

Тернер наголосив, що одним із пріоритетів для НАТО є підтримка України, що "має багато форм і дуже широка".

Він нагадав, що минулого року союзники з НАТО надали Україні військову допомогу на суму понад 50 мільярдів доларів.

"Ми ще не маємо цифр за цей рік. Він ще не закінчився. Український уряд зазначив, дивлячись уперед на наступний рік, що потенційний оборонний бюджет становить 120 мільярдів доларів. Україна покриє самостійно половину цієї суми, а для іншої половини - 60 мільярдів доларів, їй потрібна допомога міжнародних партнерів", - підкреслив старший представник.

В контексті покриття партнерами цих 60 мільярдів доларів військової допомоги, Тернер наголосив на важливості ініціативи щодо закупівлі американської зброї для України PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Це обладнання вже надходить. Воно є надзвичайно важливим для України на полі бою, і ця програма буде продовжуватися. Тож це дуже високий політичний пріоритет як для НАТО, так і для України, і це важливий елемент тієї допомоги на суму 60 мільярдів доларів", - заявив старший представник НАТО.

