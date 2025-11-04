Інтерфакс-Україна
Події
14:27 04.11.2025

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос знову констатує, що за результатами процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність європейському, є всі підстави для того, щоб Європейська рада ухвалила рішення відкрити переговорні кластери до кінця листопада.

Про це вона заявила у вівторок в Брюсселі, представляючи на засідання Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Пакет розширення.

"Процес скринінгу з Молдовою та Україною було завершено, і (Європейська) Комісія продовжить свою роботу, щоб (Європейська рада) мала змогу відкрити всі кластери до кінця листопада, і я дуже сподіваюся, що це станеться", - сказала Кос.

При цьому європейський комісар наголосила, що основний принцип у політиці розширення заснований на заслугах. "Тому, коли ми кажемо, що якщо держави-члени виконують свої зобов'язання, і я дійсно можу довести, бо маю докази у цьому звіті, що вони виконують свої зобов'язання, то ЄС також повинен виконувати свої зобов'язання", - переконана Кос.

