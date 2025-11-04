Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 42 артсистеми, 1 бронемашину, 425 БПЛА, а також 94 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали особового складу - близько 1 145 670 (+840) осіб, танків – 11 326 (+5) од., бойових броньованих машин /– 23 532 (+1) од., артилерійських систем – 34 249 (+42) од., РСЗВ – 1 535 (+1) од., засоби ППО – 1 235 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од., крилаті ракети – 3 918 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од., спеціальна техніка – 3 990 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.