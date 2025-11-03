Інтерфакс-Україна
17:52 03.11.2025

За підтримки ООН на Чернігівщині облаштовано 5 домівок для переселенців, ще 9 - у роботі

За підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні у Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині облаштовано 5 домівок для постраждалих від російської агресії, ще 9 будинків наразі у роботі, повідомив очільник обласної військової адміністрації В"ячеслав Чаус за підсумками візиту у Чернігів представниці УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

"Уперше з візитом у Чернігові на посаді представниці УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт. Відновлення житла, грошові виплати нашим людям, інвестиції в освіту і медицину - в усіх цих сферах ще з 2022 року допомагає УВКБ ООН", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Чаус повідомив, що окремо "подякував за підтримку внутрішньо переміщених осіб – це і модульні будинки для них, і ремонт приватних осель. Уже вдалося облаштувати 5 домівок у Новгород-Сіверській громаді, ще 9 будинків якраз у робот".

"І ще - саме УВКБ ООН профінансувало допомогу на дрова для мешканців прикордоння - понад трьом тисячам домогосподарств. Дякую!", - додав Чаус.

Він також поінформував про стан справ в області. Зокрема, розказав про те, що РФ продовжує атакувати обʼєкти енергетики, а також - теплопостачання, бізнес і цивільну інфраструктуру.

"Радий знайомству з Бернадетт Кастель-Голлінгсворт. Сподіваюся на подальшу співпрацю", - резюмував Чаус.

