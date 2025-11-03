Сили безпілотних систем уразили за добу 1037 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1037 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 313 одиниць особового складу, з яких 177 – ліквідовано; 39 точок вильоту пілотів БпЛА; 5 танків; 6 бронемашин; 24 артилерійські системи; 62 одиниці автомобільної техніки; 33 мотоцикли; 93 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–02.11) знищено/уражено 1894 цілі, з них 591 – особовий склад противника", - повідомили СБС.