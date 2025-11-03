Інтерфакс-Україна
Події
07:10 03.11.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1160 одиниць живої сили та 179 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених однієї крилатої ракети і 383  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Енергетична інфраструктура в Миколаївській області пошкоджена внаслідок атаки російських ударних дронів

3 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп пояснив, чому не може застосувати до Путіна ті ж методи, що в інших конфліктах – ЗМІ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

Сербія готова забезпечити амуніцією Європу і не заперечує проти передання її Україні - Вучич

Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

ОПЕК+ після грудня призупиняє збільшення видобутку нафти - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Харків зазнав ворожого авіаудару - мер

Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

UKR.NET- новини з усієї України

