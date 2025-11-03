Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Втрати окупантів впродовж доби склали 1160 одиниць живої сили та 179 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених однієї крилатої ракети і 383 БпЛА оперативно-тактичного рівня.