02:29 03.11.2025

Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

Адміністрація США не вважає питання російських активів засобом впливу на РФ у переговорах, заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналіста на борту Air Force One. Аудіозапис розмови оприлюднив Білий дім на офіційному каналі Youtube.

"Я не займаюся цим. Гадаю Європа і Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", - заявив Трамп.

Він також відповів на питання про передання Україні "томагавків", сказавши, що наразі не обмірковував цього і можливо щось зміниться згодом.

Трампа також запитали, що може бути "останньою краплею", яка переконає його, що Путін не збирається закінчувати війну.

"Немає останньої краплі. Інколи варто дати навоюватися. Вони воюють і вони навоюються. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Мабуть мільйон. Це багато солдатів. І вона важка для України. Вона важка для обох. Ви знаєте: я припинив вісім воєн. Я гадав що з цією буде легше ніж з деякими, які ми припинили", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0PJN5K-WCpI

