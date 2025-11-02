Інтерфакс-Україна
Події
21:57 02.11.2025

Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

Дві мирні жительки Лебединської громади у Сумській області отримали пораненя в результаті російської ракетної атаки, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Ворог завдав ракетного удару по селу у Лебединській громаді. Внаслідок атаки поранено двох цивільних жінок – 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу. Є пошкодження у житловому секторі. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав Григоров у Телеграм.

 

