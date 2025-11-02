Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 25 артсистем, 4 бронемашини, 348 БПЛА, а також 121 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали особового складу - близько 1 143 670 (+940) осіб, танків – 11 316 (+0) од., бойових броньованих машин /– 23 525 (+4) од., артилерійських систем – 34 162 (+25) од., РСЗВ – 1 534 (+0) од., засоби ППО – 1 235 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од., крилаті ракети – 3 917 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од., спеціальна техніка – 3 987 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.