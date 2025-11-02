Інтерфакс-Україна
Події
08:19 02.11.2025

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 25 артсистем, 4 бронемашини, 348 БПЛА, а також 121 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали особового складу - близько 1 143 670 (+940) осіб, танків – 11 316 (+0) од., бойових броньованих машин /– 23 525 (+4) од., артилерійських систем – 34 162 (+25) од., РСЗВ – 1 534 (+0) од., засоби ППО – 1 235 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348) од., крилаті ракети – 3 917 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 290 (+121) од., спеціальна техніка – 3 987 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 01.11.2025
Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки – 2 корпус НГУ «Хартія» оприлюднив втрати ворога за жовтень

Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки – 2 корпус НГУ «Хартія» оприлюднив втрати ворога за жовтень

08:55 01.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

07:10 01.11.2025
Окупанти за добу втратили 900 осіб та 58 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 58 од. спецтехніки

08:10 31.10.2025
Окупанти за добу втратили 970 осіб та 118 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 118 од. спецтехніки

08:16 30.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

07:12 30.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

14:46 29.10.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України уразили в Росії два НПЗ та один газопереробний завод

08:23 29.10.2025
Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

08:09 28.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

08:34 27.10.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 124 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

2 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Франції двом особам висунули обвинувачення у справі про пограбування Лувру

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, без світла майже 60 тис. абонентів

Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

Кіпер: Візит представника НАТО Тернера в Одесу є чітким сигналом підтримки України та солідарності з Одещиною

У Покровську триває інфільтрація російських сил, ворожа піхота осідає в місті - DeepState

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА