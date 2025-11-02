Інтерфакс-Україна
00:57 02.11.2025

Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

З початку доби суботи на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб. Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські військові відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.

На куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають.

На лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На слов’янському напрямку українські військові відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в українську оборону на костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.

Протягом дня на покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські військові зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.

На оріхівському напрямку українські військові відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Щербаки, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення. Степове зазнало авіаційного удару некерованими ракетами.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0223WEocDu9P3QnMBaRihJCUTTah9c8gP9n36qF8uxTbW2KT6n5YksdvmXujCoriCfl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

