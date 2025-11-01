Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти встановили контроль над селом Новогригорівка Пологівського району Запорізької області на новопавлівському напрямку фронту, просунулися поблизу сусіднього села Красногірське, а також села Козацьке Покровського району та в сусідньому селі Миролюбівка.

"Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового (між Покровськом на Костянтинівкою – ІФ-У). Ворог просунувся поблизу Козацького, Красногірського, в Миролюбівці та окупував Новогригорівку", - повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в суботу.

На мапах проєкту Красногірське та Козацьке перебуває в "сірій зоні" невизначеного контролю, Миролюбівка – частково окуповане, частково в "сірій зоні".

Загалом на новопавлівському напрямку площа контролю ворога за дві доби зросла на 14,58 кв км при зменшенні "сірої зони" на 6,86 кв км, а на покровському напрямку – на 4,71 кв км при збільшенні "сірої зони" на 5,19 кв км. Дещо розширилась "сіра зона" також під Часовим Яром та Гуляйполем, на решті ділянок фронту за ці дні без змін.

Минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,06 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалася в середньому щодоби на 5,93 кв. км.

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) за 31 жовтня не лише Новогригорівка, але і Красногірське, і Козацьке показані як окуповане, Миролюбівка – частково в "сірій зоні", але оточена з трьох боків територією під повним контролем РФ.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України станом на 8:00 1 жовтня натомість всі чотири три села лишаються під українським контролем, хоча Новогригорівка та Миролюбівка – в безпосередній близькості від зони контролю окупантів.