Неділя з понеділком обіцяють бути в Україні теплими, з туманом та майже без опадів

Тепла погода без опадів очікується в Україні в неділю, 2 листопада, проте у всіх областях, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської вночі та вранці туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.

В Києві 2 листопада без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 2 листопада найвища температура була +17,0° в 1926р., а найнижча -10,1° в 1979р.

В понеділок, 3 листопада, на більшій частині України також без опадів, лише в західних областях вдень дощ. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на сході 1-6° тепла; вдень 11-16°.

В Києві 3 листопада без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.