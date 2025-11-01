Інтерфакс-Україна
Події
12:44 01.11.2025

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

2 хв читати
Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год закінчується з суботи, 1 листопада, на певних дорогах в містах Київ та Дніпро відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

"У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме: Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака); проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту); вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту)", - написав Білошицький в Телеграм у суботу.

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на Набережній Заводській за винятком трьох ділянок, на Сонячній Набережній від Любарської вулиці до Самарського мосту за винятком кількох ділянок, а також на Набережній Перемоги (від вул.Яружної до Космічної); Запорізькому шосе (від вул.Шинної до Аеропортівської); Донецькому шосе (від перехрестя з вул.Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро"); на Центральному, Кайдацькому та Усть-Самарському мостах.

Білошицький наголосив, що комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість, зокрема, згадавши комплекси на Набережному шосе, 4 в Києві та на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А в Дніпрі, а також побажав водіям безпечних поїздок.

Теги: #київ #дніпро #мвс #швидкість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 31.10.2025
"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

"Інтерпайп" створив у Дніпрі Центр підтримки ветеранів на базі поліклініки

14:25 31.10.2025
Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

13:27 31.10.2025
Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

12:44 31.10.2025
Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

11:36 31.10.2025
У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

09:58 31.10.2025
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

19:21 30.10.2025
Аукціон ПриватБанку з продажу "Дніпро-Арени" зірвався через відсутність заявок

Аукціон ПриватБанку з продажу "Дніпро-Арени" зірвався через відсутність заявок

15:32 30.10.2025
Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

12:31 30.10.2025
Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

ВАЖЛИВЕ

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

ОСТАННЄ

Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

Голова Світового пласту та засновник першої піцерії в Україні Спольський помер на 74 році життя

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

Неділя з понеділком обіцяють бути в Україні теплими, з туманом та майже без опадів

Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60% - Мінрозвитку

Польська громада Одеси в День всіх святих вшанувала розстріляних у 1937-41рр – міська влада

Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА