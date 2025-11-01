Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Період дії обмежень швидкості руху транспортних засобів більше ніж 50 км/год закінчується з суботи, 1 листопада, на певних дорогах в містах Київ та Дніпро відповідно до рішень Київської міської ради та виконавчого комітету Дніпровської міської ради, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

"У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме: Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака); проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту); вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту)", - написав Білошицький в Телеграм у суботу.

У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на Набережній Заводській за винятком трьох ділянок, на Сонячній Набережній від Любарської вулиці до Самарського мосту за винятком кількох ділянок, а також на Набережній Перемоги (від вул.Яружної до Космічної); Запорізькому шосе (від вул.Шинної до Аеропортівської); Донецькому шосе (від перехрестя з вул.Березинською до дорожніх знаків 5.49 (50) "Дніпро"); на Центральному, Кайдацькому та Усть-Самарському мостах.

Білошицький наголосив, що комплекси автоматичної фіксації порушень будуть переналаштовані на актуально дозволену швидкість, зокрема, згадавши комплекси на Набережному шосе, 4 в Києві та на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А в Дніпрі, а також побажав водіям безпечних поїздок.