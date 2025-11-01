Трамп підтвердив відновлення ядерних випробувань у США

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підтвердив, що Сполучені Штати відновлять ядерні випробування, однак не уточнив, чи йдеться про підземні випробування, які були поширені під час Холодної війни, повідомляє Reuters .

"Ви дізнаєтесь дуже скоро, але ми будемо проводити деякі випробування…інші країни це роблять. Якщо вони збираються це робити, ми теж будемо, добре?", — заявив Трамп журналістам на борту Air Force One під час польоту до Палм-Біч.

Наразі не уточнено, чи йдеться про випробування ядерного вибуху, які проводить Національна адміністрація ядерної безпеки, чи про випробування ядерних ракет.

Міністр оборони США Піт Хегсет, перебуваючи з поїздкою у Малайзії, назвав відновлення випробувань "дуже відповідальним способом" підтримки ядерного стримування та зазначив, що Пентагон працюватиме разом із Міністерством енергетики. "Ми рухаємось швидко", — йдеться в повідомленні.

Жодна ядерна держава, окрім Північної Кореї у 2017 році, не проводила вибухових ядерних випробувань понад 25 років.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп дав доручення Департаменту війни США розпочати випробування ядерної зброї у відповідь на такі випробування в інших країнах. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.