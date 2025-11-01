1 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 листопада 2025 року відзначають Міжнародний день вегана, Всесвітній день бізнес-аналітики, Всесвітній день екології, Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто, Всесвітній день сумчастого мурахоїда, День нульового меридіана.

День народження Європейського союзу (Утворився на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року).

Православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна.

Католицька церква – День усіх святих.

День 1346 Російська агресія - Day 1346 Russian aggression

Міжнародний день вегана

Відзначається щорічно з 1994 р., у день заснування першої "Веганської спільноти" у Великій Британії.

Ідея вегетаріанства та веганства з’явилася аж 2500 років назад в Індії та ще в деяких країнах. Індуїзм пов’язує відмову від м’яса зі священною коровою та філософією переселення душ, буддисти та джайністи також підтримували веганство. Відомо, що грецький філософ та математик Піфагор був переконаним вегетаріанцем.

Всесвітній день екології

Всесвітній день екології або Всесвітній день довкілля, що відзначається 1 листопада, – це день, присвячений визнанню складних взаємовідносин людини з навколишнім середовищем. Він нагадує про важливість збереження балансу між економічним розвитком і збереженням довкілля.

Екологія прагне зрозуміти, як організми впливають на біотичні (живі) та абіотичні (неживі) компоненти свого середовища і самі зазнають впливу від них. З огляду на вплив людини на довкілля, вивчення екології стало як ніколи актуальним. Вона дає уявлення про складні взаємозв’язки в екосистемах і пропонує вирішення нагальних екологічних проблем.

Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто

Міжнародний день поінформованості про синдром Леннокса-Гасто відзначають 1 листопада. Синдром Леннокса-Гасто - це рідкісна і важка форма дитячої епілепсії.

Всесвітній день сумчастого мурахоїда

Щорічно у першу суботу листопада відзначається Всесвітній день сумчастого мурахоїда або День намбата.

Смугасті тварини мешкають у Південній Австралії, їдять термітів та роблять собі хованки у повалених стовбурах дерев. У мурахоїдів дуже довгий липкий язик, завдяки чому вони без зусиль дістають комах. Гострий нюх дозволяє тваринам швидко знаходити їжу. Протягом доби мурахоїд може поласувати величезною кількістю термітів – понад 20 000 комах.

Наразі популяція сумчастих мурахоїдів суттєво зменшилася через знищення тварин лисицями. Тож останнім часом вони зустрічаються переважно у західноавстралійських регіонах. Намбати занесені до Червоної Книги як тварини, що зникають. День сумчастого мурахоїда відзначають для того, щоб привернути увагу світового суспільства до необхідності збереження та збільшення популяції австралійського ендеміка.

День нульового меридіана

Рішення про його встановлення було ухвалене на конференції у Вашингтоні у 1884 році. До цього часу у різних країнах існували власні "нульові меридіани", що значно ускладнювало мореплавство та складання мап.

На цій конференції після ухвалення рішення про те, щоб визнати нульовим Гринвіцький меридіан та позначити його на усіх мапах, було висунута пропозиція щодо обчислення часу в усьому світі за Гринвічем. Її було прийнято разом із рекомендацією про обчислювання доби з 0.00 до 24.00 години.

Вважається, що вперше нульовий меридіан був впроваджений Герардом Меркатором у 1541 році, коли він створив свій глобус. Але тоді ця умовна лінія проходила через один з Канарських островів.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Кроуфорда Вільямсона Лонга (1815−1878), американського лікаря, фармацевта, який першим застосував ефірний наркоз у хірургічній практиці;

130 років від дня народження Василя Сергійовича Яременка (1895–1976), українського актора;

90 років від дня народження Маргарити Павлівни Жиліної (1935–2022) української художниці декоративно-ужиткового текстилю, педагогині;

90 років від дня народження Олександра Федосійовича Зайвого (1935–1999), українського поета;

90 років від дня народження Володимира Степановича Мирного (1935–2020), українського поета, письменника, перекладача;

85 років від дня народження Миколи Хомича Лиходіда (1940−1993), українського поета, журналіста;

70 років від дня народження Валентини Петрівни Донченко-Бутковської (1955), української актриси, радіоведучої;

30 років від дня народження Дмитра Коцюбайла (позивний - "Да Вінчі") (1995-2023), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще в цей день:

1939 - Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР;

1991 - Чечня проголосила свою незалежність;

1993 - У Литві запроваджено візовий в'їзд для жителів СНД;

2006 - Скоєно замах на Олександра Литвиненка.

Церковне свято:

День пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна

Святі Косма і Дам’ян — відомі у християнстві як чудотворці і безсрібники, тобто лікарі, що лікували людей безкоштовно, заради Бога. Їх вшановують і Східна, і Західна церкви, особливо в православ’ї та католицизмі. Вважаються покровителями лікарів, хворих і всіх, хто займається милосердям.

Святі народилися в III столітті в місті Аравії Лікійській (нині частина Туреччини). Вони були братами і прийняли християнську віру. Час життя та служіння святих припадає на період гонінь на християн при імператорі Діоклетіані (початок IV століття). Вони не відмовилися від віри в Христа і продовжували лікувати і проповідувати. Їх стратили шляхом побиття і обезголовлення. Після смерті їхні мощі стали місцем паломництва і джерелом чудесного зцілення.

День всіх святих

Християни-католики відзначають День всіх святих 1 листопада. В католицькому календарі це є свято найвищого рангу, коли всі віряни неодмінно повинні відвідати месу.

Історія виникнення Дня всіх святих в Англії та Ірландії має глибинні язичницькі корені. Подію пов’язують з кельтським святом Самайн, що символізував завершення збору врожаю. Після прийняття християнства свято стало називатися Днем усіх святих. У VIII столітті папа Григорій IV постановив, що всі католики повинні святкувати День всіх святих 1 листопада.

Іменини:

Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна

З прикмет цього дня:

Холодна погода та сніг віщують пізню і холодну весну; високий політ птахів обіцяє багато снігу, а низький — його відсутність; багнюка та відлига свідчать про те, що справжня зима розпочнеться через чотири тижні. Якщо день теплий, то зима буде м'якою.