13:32 31.10.2025

Вихідні в Україні будуть переважно без опадів, по-осінньому теплими

У суботу, 1 листопада, на переважній території України буде сухо, без опадів, лише на північному сході країни невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.

У Києві 1 листопада також сухо, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 листопада найвища температура вдень була  23,2 в 1926р., найнижча вночі  -16,8 в 1920р.

У неділю, 2 листопада, суха погода збережеться. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман, вітер переважно південний, 5-10 м/с, температура вночі 1-6° тепла; вдень 11-16°, на крайньому заході країни та півдні Одещини до 20°.

У Києві 2 листопада без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

