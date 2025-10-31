Мерц: G7 та Німеччина підтримують Україну в питаннях ППО та відновлення зруйнованої енергоінфраструктури

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Велика сімка" (G7) та його країна продовжуватимуть підтримувати Україну в питаннях протиповітряної оборони та відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури.

"Росія продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Знову є загиблі. Міністри енергетики країн G7, у тому числі Німеччини, надсилають важливий сигнал: ми підтримуємо Україну в питаннях протиповітряної оборони та відновлення зруйнованих електростанцій та інфраструктури", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.