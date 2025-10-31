Росія атакує Україну крилатими ракетами, через які Трамп вийшов з пакту про контроль над озброєннями з Москвою у 2019р. - ЗМІ

Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, розробка якої спонукала президента США Дональда Трампа відмовитися від пакту про контроль над ядерними озброєннями з Москвою у 2019 році під час його першої каденції на посту, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ексклюзивному коментарі агентству Reuters.

"Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, таємна розробка якої спонукала Дональда Трампа відмовитися від договору про контроль над ядерною зброєю з Москвою під час його першого терміну на посаді президента США, заявив міністр закордонних справ України. Коментарі Андрія Сибіги є першим підтвердженням того, що Росія використовувала наземну ракету 9М729 у бойових діях – в Україні чи деінде", - зазначає агентство. Така ракета може нести просту або ядерну боєголовку.

За даними інших джерел, Росія з серпня 23 рази запускала цю ракету по Україні. Україна також зафіксувала два запуски 9M729 Росією у 2022 році.

"Використання Росією забороненої INF ракети 9М729 проти України в останні місяці демонструє неповагу (президента Володимира) Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни Росії проти України", – наводить агентство письмові коментарі Сибіги.

Він повідомив Reuters, що Київ підтримує мирні пропозиції Трампа і що на Росію слід чинити максимальний тиск, щоб змусити її піти на мир, додавши, що посилення далекобійної вогневої потужності України допоможе переконати Москву припинити війну в Україні.

Через ракету 9M729 Сполучені Штати вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ракета порушує договір і може пролетіти далеко за межі 500 км (310 миль), хоча Росія це заперечувала.

Згідно з веб-сайтом Missile Threat, створеним у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, ракета, яка може нести ядерну або звичайну боєголовку, має дальність польоту 2500 км.