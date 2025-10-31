Окупанти за добу втратили 970 осіб та 118 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 970 окупантів, 5 танків, 39 артсистем, 648 БПЛА, 5 бронемашин, а також 118 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб, танків – 11 310 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од., артилерійських систем – 34 128 (+39) од., РСЗВ – 1 533 (+2) од., засоби ППО – 1 233 (+1) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648) од., крилаті ракети – 3 917 (+37) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 66 111 (+118) од., спеціальна техніка – 3 986 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.