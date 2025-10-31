РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

Російські війська знову атакують залізничну інфраструктурі Сумщини та Харківщини, є пошкодження, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зокрема, в Сумах ворог вдарив по пасажирському депо. У результаті цього пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми-Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової. Поїзд №228/227 Гусарівка-Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"За попередньою інформацією, ніхто не постраждав - усі працівники вчасно перейшли до укриттів", - зазначили в коомпанії.