Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

Вибух на одному з сортувальних центрів АТ "Укрпошта" у Києві стався під час контролю за пересиланням заборонених речей, завдяки вжитим заходам вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"На одному з наших сортувальних центрів у Києві стався вибух. Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Смілянський зазначив, що система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога. Триває розслідування.

"Головне зараз — здоров’я людей. Дякуємо медикам за швидку допомогу постраждалим. Деталі — коли це дозволить слідство", - наголосив він.