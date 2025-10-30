Інтерфакс-Україна
Події
18:54 30.10.2025

Гарвардський університет обрав проєкт відбудови Державного податкового університету кейсом для дослідження сталого розвитку в Україні

2 хв читати
Гарвардський університет обрав проєкт відбудови Державного податкового університету кейсом для дослідження сталого розвитку в Україні

Школа громадського здоров’я університету Гарварду ім. Тсенгджі Чана (The Harvard T.H. Chan School of Public Health, США) обрала проєкт відбудови центрального корпусу Державного податкового університету (ДПУ) одним з основних практичних кейсів курсу "Сприяння сталому розвитку України", повідомила пресслужба ДПУ.

"Ця співпраця надасть можливість адаптувати світовий експертний досвід у галузі громадського здоров’я та сталого розвитку в наш амбітний і такий необхідний проєкт відбудови ДПУ", — зазначив в.о. ректора ДПУ Дмитро Серебрянський.

Програма курсу, що проводиметься у поточному академічному році,  розроблена та буде викладатись професорами університету Гарварду та є тісно узгодженою, як з європейськими, так і з глобальними соціальними та фінансовими регуляторними рамками. В цілому 90 українських професіоналів будуть залучені до інтерактивних лекцій, спільної проєктної роботи та особистих зустрічей, які спеціально розроблені для того, щоб надати майбутнім лідерам знання та навички, потрібні для відбудови інфраструктури місцевих громад та адаптування регуляторної системи під ці потреби у спосіб, який підтримує соціальну та екологічну відповідальність.

Проєкт відбудови центрального корпусу ДПУ став одним з чотирьох 10-місячних "практикумів", йому присвячено блок з жовтня 2025 до травня 2026 року. До практикуму університет та партнери планують долучити канадську компанію Stantec, яка стала переможцем міжнародного архітектурного конкурсу, проведеного ДПУ раніше, і яка є автором ідеї проєкту, згідно якого буде відбудовуватись центральний корпус українського університету.

"Відбудова університету - це не лише про цеглу та бетон. Йдеться про відбудову громади, здоров’я, стійкість та довгострокову економічну життєздатність", - сказав координатор проєкту "Сприяння сталому розвитку України" від Гарвардського університету Джеффрі Гленн.

За його словами, мета цього практикуму - продовжувати розвиток розуміння останніх та найкращих світових практик у дизайні та будівництві в Україні, а також створити відтворювану модель для просування цілісної реконструкції України під лідерством самих українців.

Курс 2025-2026 рр. проходитиме онлайн із запланованими очними зустрічами та фінальною презентацією результатів по завершенню. Додаткові подробиці щодо відбору учасників і розкладу практикуму буде оприлюднено ДПУ та партнерами програми.

Державний податковий університет (ДПУ) — єдиний профільний заклад вищої освіти в Україні, який підпорядковується Міністерству фінансів. Університет є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для системи публічних фінансів (податкова, митна, аудиторська служби та інші фіскальні інституції), також готує фахівців для правоохоронних органів, які відповідають за боротьбу з корупцією в Україні. Наразі в ДПУ навчається близько 4300 бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів. З 9 грудня 2022 року посаду в.о. ректора ДПУ займає Дмитро Серебрянський.

Теги: #податковий #відбудова #гарвард #університет

