Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

Сили оборони України в ніч проти четверга знешкодили 623 цілі із 705 засобів повітряного нападу противника, зафіксовані прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях, падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України, повідомили Повітряні сили.

"У ніч на 30 жовтня (з 19:00 29 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди")", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі: 592 із 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 7 із 8 крилатих ракет "Калібр"; 1 із 2 крилату ракету "Іскандер-К"; 21 із 30 крилатих ракет Х-101; 2 із 2 керованих авіаційні ракети Х-59/69.

ППО Сил оборони не вдалося знешкодити 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та одну керовану авіаційну ракету Х-31П.

Таким чином, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 90,66%, по ракетам "Калібр" – 87,5%, по ракетам "Іскандер-К" – 50%, по крилатих ракет Х-101 – 70%.

Загальна ефективність роботи ППО у цю ніч склала 88,37%.

Нагадаємо, попередній масований наліт було завдано 22 жовтня, коли російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 433 засоби повітряного нападу, збито або подавлено 349 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях, повідомляють в Повітряних Силах Збройних Сил України.

Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.