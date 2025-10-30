Інтерфакс-Україна
Події
11:53 30.10.2025

Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях

2 хв читати
Збито/подавлено 623 цілі противника із 705, є прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України в ніч проти четверга знешкодили 623 цілі із 705 засобів повітряного нападу противника, зафіксовані прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях, падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України, повідомили Повітряні сили.

"У ніч на 30 жовтня (з 19:00 29 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди")", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі. 

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі: 592 із 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 7 із 8 крилатих ракет "Калібр"; 1 із 2 крилату ракету "Іскандер-К"; 21 із 30 крилатих ракет Х-101; 2 із 2 керованих авіаційні ракети Х-59/69.

ППО Сил оборони не вдалося знешкодити 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та одну керовану авіаційну ракету Х-31П.

Таким чином, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 90,66%, по ракетам "Калібр" – 87,5%, по ракетам "Іскандер-К" – 50%, по крилатих ракет Х-101 – 70%.

Загальна ефективність роботи ППО у цю ніч склала 88,37%.

Нагадаємо, попередній масований наліт було завдано 22 жовтня, коли російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 433 засоби повітряного нападу, збито або подавлено 349 цілей противника, є влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях, повідомляють в Повітряних Силах Збройних Сил України.

Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Теги: #атака_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 30.10.2025
Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

11:31 30.10.2025
Жінка постраждала внаслідок російської атаки на Київщині, є численні руйнування житла

Жінка постраждала внаслідок російської атаки на Київщині, є численні руйнування житла

10:52 30.10.2025
Знеструмлена значна кількість споживачів у кількох регіонах внаслідок масованої атаки РФ – "Укренерго"

Знеструмлена значна кількість споживачів у кількох регіонах внаслідок масованої атаки РФ – "Укренерго"

10:34 30.10.2025
На Вінничині в результаті російської атаки є постраждалі, в тому числі дитина, пошкоджена цивільна та критична інфраструктура – ОВА

На Вінничині в результаті російської атаки є постраждалі, в тому числі дитина, пошкоджена цивільна та критична інфраструктура – ОВА

10:31 30.10.2025
Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

09:45 29.10.2025
ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

11:54 27.10.2025
Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

09:37 27.10.2025
Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

17:42 26.10.2025
Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

09:05 25.10.2025
ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ППО збила чотири ракети і 50 БпЛА під час нічної атаки, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ВАЖЛИВЕ

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

ОСТАННЄ

Виробник макаронів "Стрілець" на Харківщині постраждав від атаки БПЛА

JYSK відкрив 111-й магазин в Україні під Львовом

Уряд схвалив створення Реєстру Музейного фонду України

В межах міжнародної спецоперації викрито понад 650 бойовиків ПВК "Вагнер" і "Редут", триває понад 70 обшуків

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Україна за 35 років виробила анімаційного контенту менше, ніж Росія за рік

Українські воїни просунулись ще від 200 м до 550 м в районі Добропілля - Сирський

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА